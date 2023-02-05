İstanbul Valiliği 618 evsiz vatandaşı otellerde misafir ediyor | Video 05.02.2023 | 08:43 İstanbul’da hafta sonu yağması beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz etkilenmesi muhtemel 618 evsiz vatandaş İstanbul Valiliği tarafından otellerde misafir ediliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da geçtiğimiz yıl yaşanan kar ve soğuk havada misafir edilen evsizlere İstanbul Valiliği bu yıl da sahip çıktı. İstanbul'da hafta sonu beklenen kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, Kaymakamlıklar kanalıyla sokakta kalan vatandaşlar polis ve zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek otellere yerleştirildi. İstanbul Valiliği tarafından çeşitli otellerde misafir edilen 618 evsizin bir kısmı da Fatih Cibali'deki otelde misafir ediliyor. Yalnızca evsiz vatandaşlar için hizmetine devam eden otelde evsiz vatandaşlara üç öğün yemek, duş, televizyon gibi imkanlar sağlanıyor. Evsiz vatandaşlar, hava şartları düzelene kadar Valilik tarafından anlaşma yapılan otellerde misafir edilmeye devam edilecek.

"DEVLET BABALIĞINI YAPIYOR"

Otel sahibi Soner Demir "Proje İstanbul Valiliğimizin sosyal yardımlaşmalar aracılığıyla gerçekleştirmiş olduğu proje. Ağır kış koşullarında dışarda kalan vatandaşlarımız polis ekipleri, zabıta gibi ekipler aracılığıyla otelimize getirilerek tutanak karşılığında bize teslim ediliyor. Devlet babalığını yapıyor. Bizde bu vatandaşlarımıza sabah kahvaltısı, akşam yemeği, 24 saat sıcak su, internet hizmeti, barınma ihtiyaçlarını 3 yıldızlı otel konforunda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Devlet babalığını yapıyor bizde nacizane evlatlığımızı yapmaya çalışıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. İstanbul valimizde bu konuda çok duyarlı ve gerekli duyuruları yapıyor. Kış koşullarında dışarda vatandaşımızı görür ise ihbar etmesi durumunda seve seve misafir ederiz" dedi.

"10 YILDIR DIŞARDAYIM"

10 yıldır sokakta yaşadığını söyleyen Erdal Aybak "Şu an hiç bir iş yapmıyorum, yaşlılıktan dolayı. İş aradığım zaman iş var yalnız yaşım olgun olduğundan dolayı iş vermiyorlar. Eski mesleğim kasaplık ve plastik imalathanesinde çalışıyordum. Sigorta olmadığı için emekli olamadım. 10 yıldır dışardayım. Otel sağlıyorlar, aşağı yukarı ben 2 senedir valiliğin gözetimi altındayım. Mesela kış geldiği zaman bizi otellere yerleştiriyorlar, bunlardan memnunuz. Otelde aldığımız hizmetler, sabah kahvaltımız var, banyomuz var, yatağımız var, televizyonumuz var, banyomuz var, her şeyimiz var. Otel konforunda kalıyoruz." şeklinde konuştu.

"1 SENEDİR BURAYA GELİYORUM"

Otelde misafir edilen evsiz vatandaşlardan bir diğeri Ramiz Kumova "Ailevi sorunlardan bazı şeyler oldu. 1 senedir buraya geliyorum, iyi bir yaşantı var. Benim yarış atlarım vardı. Buradaki hizmetlerden çok memnunum. Gençler iyi karşılıyor, buranın sahibinin kim olduğunu bilmiyorum çok uygun. İyi karşılıyorlar, iyi bir yer. Allah razı olsun. Ben buraya, ilk önce başka yerde kalıyordum. 1 senedir dışarda kalıyordum. Orası çok kötüydü buraya geldim. Daha önce sokakta kaldım, hastanede yattım 1 ay. Yiyorum, içiyorum, rahatım" dedi.