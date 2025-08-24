Video Yaşam İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı | Video
24.08.2025 | 08:47

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 24 Ağustos Pazar günü prova yapılacağı ve bazı yolların kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul Valiliği, kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları ve tören programı nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Bugün 05.45 itibariyle prova bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova" kapsamında bu iki günde saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan yani Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hal Yolu Güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım ve Sulukule Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım kapatılacak.

Alternatif yollar ise, "Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu, O-3 Hal Yolu" şeklinde açıklandı.

