Video Yaşam İstanbul'da ayakkabı boyacılarından turistlere fırçalı tuzak kamerada
İstanbul'da ayakkabı boyacılarından turistlere fırçalı tuzak kamerada

İstanbul'da ayakkabı boyacılarından turistlere fırçalı tuzak kamerada

02.10.2021 | 11:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da sokak ortasında silahlı çatışma kamerada! Mermiler böyle havada uçuştu... 01:04
Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma kamerada! Mermiler böyle havada uçuştu... 02.10.2021 | 11:31
Bursa’da Türk Bayrağı’na saygısızlığa polis müdahalesi kamerada! 04:44
Bursa'da Türk Bayrağı'na saygısızlığa polis müdahalesi kamerada! 02.10.2021 | 11:06
Esra Erol’da benzeri görülmemiş olay! Aldatılan dolandırıcı koca karısının sevgilisi ve karısı ile böyle yüzleşti... 09:46
Esra Erol'da benzeri görülmemiş olay! Aldatılan dolandırıcı koca karısının sevgilisi ve karısı ile böyle yüzleşti... 02.10.2021 | 10:55
İstanbul’da ayakkabı boyacılarından turistlere fırçalı tuzak kamerada 05:03
İstanbul'da ayakkabı boyacılarından turistlere fırçalı tuzak kamerada 02.10.2021 | 11:06
Ankara’da çöplükte meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı 00:57
Ankara’da çöplükte meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı 02.10.2021 | 09:09
İstanbul Pendik’te polise bıçaklı saldıran şahıs etkisiz etkisiz hale getirildi 03:23
İstanbul Pendik'te polise bıçaklı saldıran şahıs etkisiz etkisiz hale getirildi 02.10.2021 | 09:09
Kim Milyoner Olmak İster’de matematik şampiyonu tıp fakültesi öğrencisine büyük şok! Böyle elendi... 08:39
Kim Milyoner Olmak İster'de matematik şampiyonu tıp fakültesi öğrencisine büyük şok! Böyle elendi... 02.10.2021 | 10:16
İstanbul’da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi 05:02
İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi 02.10.2021 | 09:10
İstanbul Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin öldüğü feci kaza kamerada 01:01
İstanbul Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin öldüğü feci kaza kamerada 02.10.2021 | 10:06
Metal yığınına dönen otomobilden sağ çıktı 00:48
Metal yığınına dönen otomobilden sağ çıktı 02.10.2021 | 09:09
İstanbul Ümraniye İMES Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın 02:46
İstanbul Ümraniye İMES Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın 02.10.2021 | 09:09
Adana’da liseli kız öğrenciler okul çıkışı parkta yumruk yumruğu böyle kavga etti 00:49
Adana'da liseli kız öğrenciler okul çıkışı parkta yumruk yumruğu böyle kavga etti 02.10.2021 | 09:09
Esra Erol’da canlı yayınında kriz geçirdi! Eşinin ihanetiyle sarsılan kadının feryadı yürek dağladı | Video 03:41
Esra Erol’da canlı yayınında kriz geçirdi! Eşinin ihanetiyle sarsılan kadının feryadı yürek dağladı | Video 01.10.2021 | 20:28
Motosiklet ile çarpıştı, yaralıyı olay yerinde bırakıp böyle kaçtı | Video 00:36
Motosiklet ile çarpıştı, yaralıyı olay yerinde bırakıp böyle kaçtı | Video 01.10.2021 | 16:37
Üniversitelilerin indirimli İETT kart çilesi | Video 03:34
Üniversitelilerin indirimli İETT kart çilesi | Video 01.10.2021 | 16:08
Dünyanın en büyük yolcu uçağı İstanbul’a ilk tarifeli seferini yaptı | Video 01:12
Dünyanın en büyük yolcu uçağı İstanbul’a ilk tarifeli seferini yaptı | Video 01.10.2021 | 15:56
Liselilerin bıçaklı kavgası kamerada | Video 01:35
Liselilerin bıçaklı kavgası kamerada | Video 01.10.2021 | 15:40
Vatandaşın yılanla gülümseten sohbeti Hoy namussuz hoy. Tutayım mı kuyruğundan | Video 01:06
Vatandaşın yılanla gülümseten sohbeti "Hoy namussuz hoy. Tutayım mı kuyruğundan" | Video 01.10.2021 | 14:39
Çanakkale Köprüsü’nü bisikletle geçen ilk kişi oldu | Video 02:02
Çanakkale Köprüsü’nü bisikletle geçen ilk kişi oldu | Video 01.10.2021 | 14:39
Mallarına el koymak istediler, direnince öldürüp sandıkla denize attılar! Katilleri, sandıktaki seri numarası yakalattı | Video 01:57
Mallarına el koymak istediler, direnince öldürüp sandıkla denize attılar! Katilleri, sandıktaki seri numarası yakalattı | Video 01.10.2021 | 14:43

İstanbul Beyoğlu ve Beşiktaş'ı mesken tutan ayakkabı boyacıları, 'fırça düşürme numarası' ile turistleri hedef alıyor. İyilik yapmak için yerdeki fırçayı alarak boyacıya veren turistler tuzağa düşüyor. Boyacı turiste yaptığı iyiliğe karşılık ayakkabısını bedava boyayacağını söylüyor. Ancak ayakkabısını boyatan ya da sildiren turistlerden zorla para alıyor. Artan şikayetler üzerine turistleri korkutan ayakkabı boyacıları polisin operasyonuyla yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Beyoğlu ve Beşiktaş'ı kendilerine mesken tutan ayakkabı boyacıları yaptıkları 'fırça düşürme numarası' ile turistleri kandırıyor. Her gün yüzlerce turistin geçiş noktası olan 10 Aralık Şehitleri Parkı ve Beşiktaş Vodafone Park'ta boyacılar, turistlerin önünden giderek boya sandığındaki fırçayı yere düşürüyor. Bazı turistler fırçayı almazken, bazıları da iyilik yapmak için yerdeki fırçayı alarak boyacıya veriyor. Fırçayı veren turist o andan itibaren boyacının tuzağına düşüyor. Boyacı, bir anda turistlerin ayakkabılarını boyamaya veya tozlarını almaya başlıyor. Ayakkabılarını boyatmak istemese de boyacı turistleri bırakmıyor. Hızla ayakkabıların tozlarını alıyor, boyuyormuş gibi yaparak turistlerden para istiyor.


AYAKKABI BOYACILARININ NUMARASI KAMERADA
Ayakkabı boyacılarının 'fırça düşürme numarası' DHA kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürekli hareket halindeki boyacıların hedef seçtikleri turistlerin önüne geçerek boya sandığına taktıkları fırçalarını bilerek düşürmesi görülüyor. Bazı turistler fırçayı almadan yoluna devam ederken bazıları da iyilik yapmak için fırçayı boyacıya veriyor. Jest yapıyormuş gibi davranan boyacı, turistlerin ayakkabılarını boyamak için sandığını kuruyor. Bu hareketi jest olarak algılayan turistler ise boyacının para talebi karşısında şaşkına dönüyor. Turistten para alarak yeni kurbanlar arıyorlar.


Turistleri hedef alan 4 ayakkabı boyacısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, boyacılara idari işlem yaparken, zabıta ekipleri de malzemelerine el koydu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA