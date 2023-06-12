İstanbul’da bıçaklı çöp atma kavgası: Kadın dükkanın camını böyle kırdı | Video
Bağcılar’da yabancı uyruklu bir kadın, bir esnafın dükkanının önüne çöp bırakınca ortalık karıştı. Kadının dükkanın camını kırdığı olay kameralara yansırken, polis ekmek bıçaklı kadını gözaltına aldı.
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