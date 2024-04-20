İstanbul'da bin 800 polisin katıldığı operasyonda 215 kişi gözaltına alındı | Video 20.04.2024 | 12:14 İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kişileri yakalamak için bin 800 polisin katıldığı bir operasyon yapıldı. Operasyonda haklarında onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin de olduğu 215 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro koordinesinde, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü kişileri yakalamak için operasyon yapıldı. Operasyona, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personelinin de aralarında bulunduğu 900 ekipte bulunan toplam bin 800 polis katıldı. Ekipler, tespit edilen adreslere baskın yaptı. Operasyonda, haklarında kesinleşmiş cezası bulunan 86 kişi ile mahkemeler tarafından arandıkları belirlenen 129 kişi olmak üzere toplam 215 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında kesinleşen hapis cezaları bulunan 86 şüpheli Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri yapıldıktan sonra cezaevlerine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise arandıkları adliyelere gönderildi.

Polis operasyonunda yakalanan bazı şüpheliler ve cezaları;