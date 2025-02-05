İstanbul’da çalıntı çekle 9.8 milyonluk vurgun: 5 gözaltı | Video
İstanbul’da bir şirketten 4 çalıntı çekle 9.8 milyon TL değerinde zücaciye malzemesi alan 5 şüpheli düzenlenen operasyonun ardından yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 4 tır ürün ele geçirilirken, 1 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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