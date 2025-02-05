Video Yaşam İstanbul’da çalıntı çekle 9.8 milyonluk vurgun: 5 gözaltı | Video
İstanbul’da çalıntı çekle 9.8 milyonluk vurgun: 5 gözaltı | Video

İstanbul’da çalıntı çekle 9.8 milyonluk vurgun: 5 gözaltı | Video

05.02.2025 | 12:00

İstanbul’da bir şirketten 4 çalıntı çekle 9.8 milyon TL değerinde zücaciye malzemesi alan 5 şüpheli düzenlenen operasyonun ardından yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 4 tır ürün ele geçirilirken, 1 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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İstanbul'da bir zücaciye şirketi 4 adet çalıntı çekle 9.8 milyon lira dolandırıldı. Şirketin sahibi M.Ö.'nün ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 şüpheli belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından İstanbul, Yalova ve Sakarya illerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile şüpheliler gözaltına alındı. Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda dolandırıcılık sonucu elde edilen 4 tır dolusu ürün ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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