Video Yaşam İstanbul'da ceza yazan polise vatandaştan şaşırtan tepki “İnşallah sizin de başınıza gelir”

İstanbul'da ceza yazan polise vatandaştan şaşırtan tepki “İnşallah sizin de başınıza gelir”

İstanbul'da ceza yazan polise vatandaştan şaşırtan tepki “İnşallah sizin de başınıza gelir”
03.08.2021 | 11:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul'da ceza yazan polise vatandaştan şaşırtan tepki “İnşallah sizin de başınıza gelir” 04:11
İstanbul'da ceza yazan polise vatandaştan şaşırtan tepki “İnşallah sizin de başınıza gelir” 03.08.2021 | 11:52
Konya’da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor! 04:03
Konya’da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor! 03.08.2021 | 11:52
Antalya Manavgat'ta yangınında çiftliği küle dönen kadın: “Cehennemi yaşadım” 03:17
Antalya Manavgat'ta yangınında çiftliği küle dönen kadın: “Cehennemi yaşadım” 03.08.2021 | 11:52
SON DAKİKA: Sabah Gazetesi ekibinden orman yangınında insanlık dersi 01:34
SON DAKİKA: Sabah Gazetesi ekibinden orman yangınında insanlık dersi 03.08.2021 | 11:36
SON DAKİKA: Antalya'da orman yangınında ölüm kalım savaşı! Allah'a sığınıp... Cehennem denen o illetin... 01:31
SON DAKİKA: Antalya'da orman yangınında ölüm kalım savaşı! "Allah'a sığınıp... Cehennem denen o illetin..." 03.08.2021 | 10:56
İstanbul Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü... Silahlı sopalı kavga kamerada 04:15
İstanbul Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü... Silahlı sopalı kavga kamerada 03.08.2021 | 10:08
Son Dakika: Bodrum'da sitelere yaklaşan orman yangını kamerada! Tahliye başladı... 12:21
Son Dakika: Bodrum'da sitelere yaklaşan orman yangını kamerada! Tahliye başladı... 03.08.2021 | 10:56
SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını bölgesindeki ölüm kalım savaşı kamerada! 01:59
SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını bölgesindeki ölüm kalım savaşı kamerada! 03.08.2021 | 08:46
SON DAKİKA: Muğla Marmaris'ten yürekleri yakan görüntüler! İşte Orman yangınlarının sebep olduğu hasar... 09:47
SON DAKİKA: Muğla Marmaris'ten yürekleri yakan görüntüler! İşte Orman yangınlarının sebep olduğu hasar... 03.08.2021 | 09:00
Antalya'daki vahşette son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun yürekleri dağlayan sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı 00:19
Antalya'daki vahşette son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun yürekleri dağlayan sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı 03.08.2021 | 09:54
Antalya Manavgat'ta orman yangını bölgesinden yürek yakan görüntüler! 61 yıllık cami küle döndü 00:17
Antalya Manavgat'ta orman yangını bölgesinden yürek yakan görüntüler! 61 yıllık cami küle döndü 03.08.2021 | 09:48
Isparta'da orman yangınında bomba gibi patlayan çam kozlakları kamerada... Saniyeler içinde böyle cehenneme çevirdi! 00:53
Isparta'da orman yangınında bomba gibi patlayan çam kozlakları kamerada... Saniyeler içinde böyle cehenneme çevirdi! 03.08.2021 | 09:04
Muğla Seydikemer’deki orman yangınlarında son dakika: Kontrol altına alındı 02:54
Muğla Seydikemer’deki orman yangınlarında son dakika: Kontrol altına alındı 03.08.2021 | 08:46
Isparta'da orman yangını! Son dakika görüntüleri! 40 kilometreyi geçti... 00:48
Isparta'da orman yangını! Son dakika görüntüleri! 40 kilometreyi geçti... 02.08.2021 | 17:21
Denizli'de orman yangınından son dakika görüntüleri! 05:00
Denizli'de orman yangınından son dakika görüntüleri! 02.08.2021 | 17:05
En yakın arkadaşları Azra’yı anlattı: Kadın cinayetlerini önlemek için çok çalışmıştı | Video 02:19
En yakın arkadaşları Azra’yı anlattı: "Kadın cinayetlerini önlemek için çok çalışmıştı" | Video 02.08.2021 | 16:52
Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü bulundu | Video 00:56
Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü bulundu | Video 02.08.2021 | 16:52
Antalya Manavgat'ta orman yangınından son dakika görüntüleri! Mahalleye ulaşan dev alevler kamerada... 05:00
Antalya Manavgat'ta orman yangınından son dakika görüntüleri! Mahalleye ulaşan dev alevler kamerada... 02.08.2021 | 16:33
Bir mahalle yanmaktan son anda böyle kurtarıldı | Video 04:37
Bir mahalle yanmaktan son anda böyle kurtarıldı | Video 02.08.2021 | 16:24
Çin’deki sel felaketinde ölü sayısı 302’ye yükseldi | Video 01:33
Çin’deki sel felaketinde ölü sayısı 302’ye yükseldi | Video 02.08.2021 | 16:22

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletlilere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, motosikletinin muayenesini geciktirdiği tespit edilen bir sürücüye para cezası kesildi. Cezaya sinirlenen kişinin, kendisine cezai işlem uygulayan polislere “İnşallah sizin de başınıza gelir” demesi ilginç anlara sahne oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikteki motosikletlilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında durdurulan motosiklet sürücüleri ile şirketlere bağlı moto kuryelerin evrakları kontrol edildi. Evraklarında eksik olan, kask takmayan ve benzeri kurallara uymayanlara polisler tarafından para cezası kesildi.


Maltepe'de de trafik polislerince motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde, motosikletinin muayenesini geciktirdiği tespit edilen Levent Çokyiğit isimli sürücüye 314 TL para cezası kesildi. Yazılan ceza karşısında sinirlenen Çokyiğit'in, kendisine ceza yazan polislere "İnşallah sizin de başınıza gelir" demesi ilginç anlara sahne oldu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA