İstanbul'da ceza yazan polise vatandaştan şaşırtan tepki “İnşallah sizin de başınıza gelir”

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletlilere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, motosikletinin muayenesini geciktirdiği tespit edilen bir sürücüye para cezası kesildi. Cezaya sinirlenen kişinin, kendisine cezai işlem uygulayan polislere “İnşallah sizin de başınıza gelir” demesi ilginç anlara sahne oldu.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikteki motosikletlilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında durdurulan motosiklet sürücüleri ile şirketlere bağlı moto kuryelerin evrakları kontrol edildi. Evraklarında eksik olan, kask takmayan ve benzeri kurallara uymayanlara polisler tarafından para cezası kesildi.



Maltepe'de de trafik polislerince motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde, motosikletinin muayenesini geciktirdiği tespit edilen Levent Çokyiğit isimli sürücüye 314 TL para cezası kesildi. Yazılan ceza karşısında sinirlenen Çokyiğit'in, kendisine ceza yazan polislere "İnşallah sizin de başınıza gelir" demesi ilginç anlara sahne oldu.