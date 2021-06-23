İstanbul'da dehşet! Adamı öldürüp kaçırdıkları kadının cesedini araçtan yola attılar

İstanbul Büyükçekmece'de bir parkın yanında araç içerisinde oturan Gökhan Denli ve Adalet Bike'nin yanına başka bir araçla birkaç kişi geldi. İddiaya göre araçtan inen kişilerle Gökhan Denli arasında tartışma çıktı çıkan tartışmada Denli önce bıçaklandı ardından silahla öldürüldü. Şüpheliler Denli ile aynı araçta bulunan Adalet Bike'yi de kendi araçlarına bindirip kaçırdı. Bu olaydan kısa bir süre sonra Büyükçekmece D100 karayolu yanında Adalet Bike'nin de cansız bedeni bulundu. Polisin sır dolu olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükçekmece Dizdariye Mahallesinde geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 30 yaşındaki Gökhan Denli ile aynı yaşlardaki Adalet Bike parkın yanında bir araç içerisinde bekliyorlardı. İddiaya göre ikilinin yanına başka bir araçla birkaç kişi yaklaştı. Araçtan inen kişiler ile Gökhan Denli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında Denli önce bıçaklandı ardından tabancayla öldürüldü.

HAREKET HALİNDEYKEN ATTILAR

Denli'yi öldüren kişiler iddiaya göre araçta bulunan Adalet Bike'yi de kendi arabalarına alıp kaçırdı. Ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis Denli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçan aracın bir süre sonra yakın güzergahta bulunan D100 karayolu kenarına kaçırdıkları Adalet Bike'yi bıçaklayıp araçla hareket hallindeyken attıklarını tespit etti.