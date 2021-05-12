Video Yaşam İstanbul'da fayanslar sökülerek kurtarılan martı kamerada

İstanbul'da fayanslar sökülerek kurtarılan martı kamerada

İstanbul'da fayanslar sökülerek kurtarılan martı kamerada
12.05.2021 | 11:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul'da fayanslar sökülerek kurtarılan martı kamerada 06:14
İstanbul'da fayanslar sökülerek kurtarılan martı kamerada 12.05.2021 | 11:45
Sevgilisini av tüfeğiyle öldürmüştü; 5 yıl 10 ay hapis cezasını Yargıtay bozdu | Video 05:31
Sevgilisini av tüfeğiyle öldürmüştü; 5 yıl 10 ay hapis cezasını Yargıtay bozdu | Video 12.05.2021 | 14:58
İsrail protestosunu kaydediyordu, feci kazayı görüntüledi | Video 01:14
İsrail protestosunu kaydediyordu, feci kazayı görüntüledi | Video 12.05.2021 | 14:57
Adana'da kısıtlamada meydan dayağı | Video 01:30
Adana'da kısıtlamada meydan dayağı | Video 12.05.2021 | 14:56
Domatesten istediği parayı kazanamayınca serada süs balığı üretmeye başladı | Video 04:54
Domatesten istediği parayı kazanamayınca serada süs balığı üretmeye başladı | Video 12.05.2021 | 13:56
Şişli'de freni boşalan kamyonet dehşet saçtı | Video 05:39
Şişli'de freni boşalan kamyonet dehşet saçtı | Video 12.05.2021 | 13:56
Yeşilin tüm tonlarını barındıran Yedigöller'de görsel şölen havadan görüntülendi | Video 05:50
Yeşilin tüm tonlarını barındıran Yedigöller'de görsel şölen havadan görüntülendi | Video 12.05.2021 | 13:56
Dünya’nın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü | Video 00:34
Dünya’nın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü | Video 12.05.2021 | 13:52
Antalya'da 8 yaşındaki kardeşini 27 bıçak darbesiyle öldüren sanıktan kan donduran sözler Kardeşimi sevmediğim için... 04:25
Antalya'da 8 yaşındaki kardeşini 27 bıçak darbesiyle öldüren sanıktan kan donduran sözler "Kardeşimi sevmediğim için..." 12.05.2021 | 10:10
Müge Anlı'da canlı yayında kan donduran şok açıklama... 'Nezen'i öldürdüm' dedi! 01:05
Müge Anlı'da canlı yayında kan donduran şok açıklama... 'Nezen'i öldürdüm' dedi! 12.05.2021 | 13:46
'Aşının yan etkileri 2 günden fazla sürerse test yaptırılmalı' 05:51
'Aşının yan etkileri 2 günden fazla sürerse test yaptırılmalı' 12.05.2021 | 11:44
Antalya'da lastiği patlayan otomobilin kaldırımda oturan adama çarptığı anlar kamerada 01:33
Antalya'da lastiği patlayan otomobilin kaldırımda oturan adama çarptığı anlar kamerada 12.05.2021 | 11:44
Çorapta sakladığı altın ve paraları dolandırıcıya verdi | Video 05:35
Çorapta sakladığı altın ve paraları dolandırıcıya verdi | Video 12.05.2021 | 11:46
Paket paket uyuşturucuyla yakalandılar! 34 şüpheli gözaltında! | Video 01:34
Paket paket uyuşturucuyla yakalandılar! 34 şüpheli gözaltında! | Video 12.05.2021 | 11:45
Samsun'da otomobilin yayaya çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 00:38
Samsun'da otomobilin yayaya çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 12.05.2021 | 10:29
Kadıköy'de takside çay içen müşteriden taksiciye tehdit: Sana gereken dersi verecekler | Video 01:22
Kadıköy'de takside çay içen müşteriden taksiciye tehdit: "Sana gereken dersi verecekler" | Video 12.05.2021 | 10:53
İstanbul'un göbeğinde şoke eden olay! Yardım etmek yerine telefonunu çaldı | Video 01:59
İstanbul'un göbeğinde şoke eden olay! Yardım etmek yerine telefonunu çaldı | Video 12.05.2021 | 10:24
İstanbul'da taksiden çıkan tekerlek karayolunda metrelerce yol aldı 01:04
İstanbul'da taksiden çıkan tekerlek karayolunda metrelerce yol aldı 12.05.2021 | 10:30
Müge Anlı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça atv izle! Müge Anlı'da skandal olay! 15 yaşındaki hamile kız çocuğu için... 08:26
Müge Anlı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça atv izle! Müge Anlı'da skandal olay! 15 yaşındaki hamile kız çocuğu için... 12.05.2021 | 10:21
Bisikletin çalınma anı kamerada | Video 01:16
Bisikletin çalınma anı kamerada | Video 12.05.2021 | 09:39

İstanbul Avcılar'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşüp, 4 gün mahsur kalan martı, ev sahibi mutfak duvarının delinmesine izin vermeyince fayans sökülerek, kurtarılabildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul avcılar Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi?ndeki bir binana oturan Ömer Faruk Öztürk, 4 gündür evin banyo bölümünden gelen sesi merak etti. Bunun üzerine banyodaki pencereden havalandırma boşluğuna sopa uzattı. Bu sırada kanat çırpan bir kuş olduğunu görünce de itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, oldukça küçük olan pencereden kuş yakalama aparatını uzatarak, martıyı çıkarmaya çalıştı. Ancak, sonuç alınamadı.


EV SAHİBİ MASRAF İSTEMEDİ
Martıyı kurtarmak için duvarı delmek isteyen itfaiye ekibi, kiracı olan Ömer Faruk Öztürk?ten izin istedi. Öztürk de ev sahibini aradı. Ev sahibi ise, masrafı karşılamayacağını söyleyerek, izin vermedi. Yapılan incelemede havalandırma boşluğunun bulunduğu zemine yakın yerdeki büyük fayansın bir süre önce yenilendiği görüldü. Öztürk, tamir giderini kendisinin karşılayacağını bildirerek, martının kurtarılması için gerekenin yapılmasını istedi.


FAYANS SÖKÜLDÜ, MARTIYA ULAŞILDI
İtfaiye erleri de büyük bir titizlilikle tornavida ile etrafındaki alçıyı temizlediği fayansı kırmadan çıkardı.Havalandırma boşluğundaki molozların arasında olan martı kurtarıldı. Su verilerek, sakinleştirilen martı uçamayınca itfaiye ekiplerince veterinere götürülmek üzere alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA