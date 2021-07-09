Video Yaşam İstanbul’da FETÖ operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video
09.07.2021 | 10:11

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İstanbul merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski Polis Akademisi öğrencisi 33 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda 19 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Polis Akademisi Başkanlığında öğrenci olarak öğrenim gördükleri dönemde örgütle bağlantıları gerekçe gösterilerek okuldan atılan bazı şüphelilerin, FETÖ/PDY'yle irtibatına devam ettiği belirlendi.

FETÖ'YE BAĞLARINI KOPARMADAN ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMÜŞLER
O tarihte okuldan atılan söz konusu 33 öğrencinin, örgütün 'mahrem imam' diye adlandırdıkları hücre sorumluları tarafından örgütsel arama yöntemi olan ardışık olarak sık sık arandıkları tespit edilirken, söz konusu örgüt üyelerinin okul dönemi ve okul kapandığı dönem sonrasında kullandıkları GSM numaralarındaki HTS kayıtlarının incelenmesi sonrasında örgütün 'mahrem imam' konumundaki hücre sorumluları ile irtibatlarına devam ettikleri anlaşıldı.

"ÖRGÜTE BAĞLILIĞI EN ÜST SEVİYEDE OLAN KİŞİLER" OLARAK KODLANMIŞLAR
Emniyet ekipleri tarafından yapılan titiz inceleme ve araştırmalarda, söz konusu 33 FETÖ mensubunun, örgüt tarafından "örgüte bağlılığı en üst seviyede" olan kişiler olarak kodlandıkları ortaya çıkarıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 33 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 10 FETÖ üyesinin yurt dışına kaçtığı anlaşılırken, 4 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi. Yakalanan 19 zanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

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