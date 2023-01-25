Video Yaşam İstanbul’da FETÖ’nün hücre yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı | Video
İstanbul’da FETÖ’nün hücre yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı | Video

İstanbul’da FETÖ’nün hücre yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı | Video

25.01.2023 | 10:39

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, örgütte sorumlu düzeyde olan, emniyet ve TSK yapılanmasında hücre sorumluluğunda faaliyet gösteren aralarında aktif kamu görevlilerinin de olduğu 10 şüpheli yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen emniyet ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda ve geçmiş dönemlerde itirafçı olan FETÖ üyelerinin beyanlarından yola çıkarak 11 şüpheliyi tespit etti. Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde görev aldıkları, emniyet ve askeri yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, bölge yapılanmaları içerisinde sorumlu düzeyde görev aldıkları tespit edilen 11 FETÖ/PDY mensubunun yakalanması için bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, 1 FETÖ üyesinin firari olarak arandığı soruşturmada, zanlıların ayrıca örgütün mali yapısını şekillendiren ve 7 yıl önce KHK ile kapatılan Bank Asya'ya o dönem yüklü miktarda para aktardıkları, söz konusu örgüte 'himmet' adı altında para yardımında bulundukları belirlendi. Yine aynı operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında, FETÖ şirketlerinde çalıştığını gösteren SGK kayıtlarının olduğu ve örgütsel iletişim modeline uygun ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca, şüpheliler arasında halen aktif görevli kamu personeli ile farklı mesleklerden şahısların olduğu aktarıldı. Yakalanan 10 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ediyor.

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