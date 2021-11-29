Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:23
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video 29.11.2021 | 08:40
00:31
00:31
02:07
Köpek, sokak kedisine annelik yapıyor | Video 28.11.2021 | 17:05
01:13
02:06
İstanbul’da lodos etkili oluyor | Video 28.11.2021 | 16:40
03:33
Metrodaki bıçaklı saldırganın babası ilk kez konuştu | Video 28.11.2021 | 16:19
04:28
Kamyonun arkasında yakalanan eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı | Video 28.11.2021 | 15:43
01:45
Malatya'da bahçede gördüğü semenderi plastik sandı, canlı çıktı! | Video 28.11.2021 | 15:32
04:57
03:58
00:53
Yolun karşısına geçmek isterken araç çarptı, hastanede kurtarılamadı | Video 28.11.2021 | 15:13
01:23
İnşaat demiri çalan hırsızlar böyle yakalandı | Video 28.11.2021 | 14:46
07:38
05:11
Kaybolan at, üstü betonla kapalı kanalizasyon çukurundan çıktı | Video 28.11.2021 | 14:40
02:23
Sobadan sızan gazdan zehirlenen koca öldü; eşi hastanede | Video 28.11.2021 | 14:39
02:14
01:56
Adana'da 3 kilo 950 gram esrar ele geçirildi | Video 28.11.2021 | 13:08
02:19
Hırsızlar iki caminin tüm musluklarını çaldı | Video 28.11.2021 | 14:13
İstanbul’da, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 40 olarak ölçümlendi. D-100 karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi.
İstanbul'un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.00 itibariyle yüzde 40 olarak ölçümlendi.