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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video 06.12.2021 | 08:58
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Bodrum’da sağanak yağış etkili oluyor | Video 05.12.2021 | 17:08
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Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı | Video 05.12.2021 | 16:37
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Polisten sigara kaçakçılarına dev operasyon | Video 05.12.2021 | 16:42
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Sel suları dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nda denizin rengini değiştirdi | Video 05.12.2021 | 16:05
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Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler | Video 05.12.2021 | 15:52
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Bodrum’daki sağanak yağmur sonrası temizlik çalışmaları başladı | Video 05.12.2021 | 15:09
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Uyuşturucu serasında suçüstü! Düzeneklerle yakalandılar | Video 05.12.2021 | 15:07
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4 kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.12.2021 | 14:21
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Osmaniye’deki yeğen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.12.2021 | 12:59
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Kavga edip hırslandı, sinirini park halindeki otomobilden çıkardı | Video 05.12.2021 | 12:59
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkanların ve servislerin trafiğe katılımıyla araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre trafik saat 08.15'de yüzde 63 olarak ölçüldü.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkanların ve servislerin trafiğe katılımıyla araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre trafik saat 08.15'de yüzde 63 olarak ölçüldü.