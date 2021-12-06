İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkanların ve servislerin trafiğe katılımıyla araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre trafik saat 08.15'de yüzde 63 olarak ölçüldü.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkanların ve servislerin trafiğe katılımıyla araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre trafik saat 08.15'de yüzde 63 olarak ölçüldü.