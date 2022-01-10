İstanbul'da sahte parfüm operasyonu kamerada | Video

Arnavutköy ve Eyüpsultan'da, sahte parfüm üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise piyasa değeri 100 milyon lira olduğu değerlendirilen 102 bin 926 parfüm ele geçirildi. Operasyon anı ise böyle görüntülendi.