İstanbul'da sahte parfüm operasyonu kamerada | Video

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Arnavutköy ve Eyüpsultan'da, sahte parfüm üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise piyasa değeri 100 milyon lira olduğu değerlendirilen 102 bin 926 parfüm ele geçirildi. Operasyon anı ise böyle görüntülendi.