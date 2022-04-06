İstanbul'da suç örgütü operasyonu! Gözaltılar var | Video

İstanbul’da 33 üyesi tutuklanan suç örgütüne bir operasyon daha düzenlendi. Beş kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt İlçesi başta olmak üzere Beylikdüzü ve çevre ilçelerde faaliyet yürüten "Ağa" kod adlı Maşuk T.'nin liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alınmış, 33'ü tutuklanmıştı. Aynı suç örgütüyle bağlantılı olan ve "Firari" olarak aranan beş kişi daha operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Beş kişi yasal işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.