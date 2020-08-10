İstanbul'da terör estiren magandalar skandal görüntüleri övünerek sosyal medyadan böyle paylaştılar | Video

İstanbul trafiğinde terör estiren motosikletli trafik magandaları skandal görüntüleri övünerek sosyal medyada paylaştılar böyle paylaştılar...

İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, araçların arasında "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak, makas atarak ve tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Mega kentin trafiğini altını üstüne getiren maganda, sürücülerin canını bir an olsun umursamadı. Polis, o anlar sosyal medyadan paylaşan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.