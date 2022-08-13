İstanbul’da torbacılara yönelik narko ve dar alan uygulaması: 172 şüpheli şahıs yakalandı | Video
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İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik narko ve dar alan uygulaması yapıldı. 172 şüpheli şahıs yakalanırken, toplam 72 kilo 6633 gram uyuşturucu madde, ile 40 bin 413 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uygulamada toplam 72 kilo 663 gram uyuşturucu madde ile 40 bin 413 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, yakalanan 172 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.