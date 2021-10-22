Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:46
Sındırgı’da macera dolu festival 22.10.2021 | 09:43
00:35
Kadıköy'de değnekçilik yapanları polis böyle yakaladı! | Video 22.10.2021 | 09:47
00:41
Kumar oynanan işyerine polis baskını | Video 22.10.2021 | 09:40
04:04
Kars eksi 6’yı gördü, araçların camları dondu 22.10.2021 | 09:26
00:21
Kadıköy’de stad çevresinde değnekçilik yapan 2 kişi yakalandı | Video 22.10.2021 | 09:13
01:12
Festivalde yaşanan paraşüt kazaları kamerada | Video 22.10.2021 | 09:13
01:08
00:32
Zonguldak'ta 6 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 22.10.2021 | 09:06
04:52
Kaza yapan alkollü arkadaşlarını böyle kurtarmak istediler | Video 22.10.2021 | 08:51
01:57
Gümüşhane'de kamyonet uçuruma yuvarlandı 2 ölü, 1 yaralı 22.10.2021 | 09:05
05:32
Antalya'da 'sosyal medya' tartışması kanlı bitti! 1 ölü 22.10.2021 | 08:59
01:43
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 10 gözaltı | Video 22.10.2021 | 08:51
00:39
01:03
00:41
Amca-yeğen arasındaki arazi kavgası kanlı bitti 22.10.2021 | 08:43
02:18
Gümüşhane’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı 22.10.2021 | 08:18
01:56
22 telefon ve 1 dizüstü bilgisayarı böyle çaldılar! 22.10.2021 | 08:18
02:24
01:29
01:42
Kayıp alzheimer hastası kadın su kanalı kenarında ölü bulundu! 21.10.2021 | 16:17
İstanbul'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 16 Ekim'de Zeytinburnu ve 19 Ekim'de Arnavutköy, Eyüpsultan ve Maltepe'de uyuşturucu madde satışına karıştığı belirlenen, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcısı 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 4 kilo 134 gram uyuşturucu madde,72 adet uyuşturucu hap, 2 şişe amonyak, 6 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca,196 adet fişek,12 adet cep telefonu, 16 bin 885 lira ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.