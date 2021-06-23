İstanbul'da yağmur başladı
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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da yağmur başladı 23.06.2021 | 13:31
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Kurbanlık keçi firarda! Trafiği birbirine kattı | Video 23.06.2021 | 12:37
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Aracın motoruna giren 2 metrelik yılan korkuttu | Video 23.06.2021 | 11:46
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Devrilen traktörün altında kalmaktan atlayarak kurtuldu | Video 23.06.2021 | 11:59
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Çin'de fil yavrusunun "çamur banyosu" keyfi gülümsetti | Video 23.06.2021 | 11:51
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İzmir'de sıcak dakikalar: Tarihi eser kaçakçıları böyle yakalandı | Video 23.06.2021 | 10:56
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Sahte belgelerle 110 yabancıdan milyonluk vurgun | Video 23.06.2021 | 11:09
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Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde 463 kilo kokain ele geçirildi 23.06.2021 | 10:27
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Büyükçekmece’de kan donduran cinayet! Yol kenarına attılar | Video 23.06.2021 | 10:23
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Aniden yola atladı, hayata kıl payı tutundu | Video 23.06.2021 | 10:23
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Şişen telefon bataryası böyle patladı | Video 23.06.2021 | 10:05
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Samsun'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişiye gözaltı | Video 23.06.2021 | 09:35
İstanbul'da gökyüzünü bulutlar sardı ve Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu yağmur yağışı başladı.