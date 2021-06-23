Video Yaşam İstanbul'da yağmur başladı

İstanbul'da yağmur başladı

İstanbul'da yağmur başladı
23.06.2021 | 13:31

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'da yağmur başladı 23.06.2021 | 13:31
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İstanbul'da gökyüzünü bulutlar sardı ve Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu yağmur yağışı başladı.

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