Video Yaşam İstanbul'da yağmur bombası kullanılabilir mi? | Video

İstanbul'da yağmur bombası kullanılabilir mi? | Video

İstanbul'da yağmur bombası kullanılabilir mi? | Video
08.01.2021 | 11:57

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İstanbul'a beklenen yağışların gelmemesiyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.35 seviyesine indi. Bu durum barajları tekrar doldurmak için halk arasında "yağmur bombası" adıyla bilinen "yağmur artırım projesinin" kullanılmasını gündeme getirdi. Prof. Dr. Orhan Şen, "Sizin yağışlı mevsimin başladığı Ekim ayından Ocak 15?e kadar yüzde 50 eksik yağışınız olmuş. Biz ne diyoruz, burada yüzde 30'a varan geri yağış artırımı yapıyorsunuz, eksik yağışı burada yerine getirebilirsiniz. Bu şekilde yapılabilir" dedi. Prof.  Dr. Mikdat Kadıoğlu ise "Yağmur bombası gerçek anlamda yalan bombası" açıklamasında bulundu.

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İstanbul?da barajların doluluk oranı beklenen mevsimsel yağışların gelmemesiyle bugün yüzde 19.35 seviyelerine indi. Beklenen bulutların yağış bırakmaması neticesinde Ekim ayından bu yana İstanbul, yüzde 50 oranında su kaybetti. Bu durumda ise zaman zaman "yağmur bombası" adıyla bilinen "yağmur artırım projesinin" kullanılmasını gündeme geliyor. Ancak bazı meteoroloji uzmanları bu konuda farklı görüşlere sahip.


"YAĞIŞ ARTIRIMIDIR BU"
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Prof. Dr. Orhan Şen, ''Yağmur bombasının' ne olduğu konusunda, şunları söyledi:
"Yağmur bombası lafı çok eskiden kalma. Bu iş eskiden roketlerle yapılıyormuş. Dağın yamacından buluta doğru bir roket atıp arkasında barut yerine gümüş iyodür varmış. Ama o artık kalmadı. Teknoloji o kadar gelişti ki 1980-70'lerde hatta 50'lerdeki teknolojiler yok oldu. Şimdi daha yeni teknolojilerle yapılıyor. Bunun ismi 'yağmur bombası' olarak anılıyor ama esasında öyle değil, yağış artırımıdır bu. Yani bir yağış varsa onu artırmaktır buradaki amaç. Bir bulutun içerisinde sıvı su miktarı var bir de tanecik miktarı var, buz kristalleri vardır. Bu sıvı su tanecikleri birbirileri ile birleşmezler. Birleşmesi, büyümesi lazım ki çekim kuvveti etkisine girsin, yağmur olarak düşsün. Bu ancak tanecik etrafında birleşir bu su zerrecikleri. O da orada bulunan buz tanecikleri, hava kirliliği tanecikleri, biraz daha mikro çaplı, tuzlar gibi bunlarla su zerrecikleri birleşir 30 tanesi birleşir bir damla olur. Bu şekilde aşağıya iner. Bu bulutun içerisinde eğer bu tanecik miktarı az ise yağışa geçme ihtimali azalır. Bu su zerreciklerinin üzerinde toplanacak zerreciği bulamazlarsa buldukları kadar yağmur damlası oluştururlar. İşte bu durumda yapay yağış ya da yağış artırımı projelerinde bunlar ölçülür. İçinde ne kadar sıvı su miktarı var ne kadar tanecik var. eğer tanecik eksikse bunun içerisine gümüş iyodür bırakılır. Gümüş iyodür de bir fişek halindedir, yakılarak bırakılır."

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