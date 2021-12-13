Video Yaşam İstanbul’da yağmur trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 60’ı gördü
İstanbul’da yağmur trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 60’ı gördü

İstanbul’da yağmur trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 60’ı gördü

13.12.2021 | 08:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da yağmur trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 60’ı gördü 02:23
İstanbul’da yağmur trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 60’ı gördü 13.12.2021 | 08:58
Oğlunun kaza yaptığı otomobili gören babadan şok sözler: Geberseydi keşke! | Video 03:31
Oğlunun kaza yaptığı otomobili gören babadan şok sözler: Geberseydi keşke! | Video 12.12.2021 | 16:50
Mağdurlar, Bitrota’yı anlattı Önce lüks araçlar ve paralar kazandırdılar sonra dolandırdılar | Video 06:02
Mağdurlar, Bitrota'yı anlattı "Önce lüks araçlar ve paralar kazandırdılar sonra dolandırdılar" | Video 12.12.2021 | 16:52
Takla atan araçta mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 01:28
Takla atan araçta mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 12.12.2021 | 16:49
İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanları tek tek itiraf etti | Video 06:00
İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanları tek tek itiraf etti | Video 12.12.2021 | 16:35
Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist tutuklandı | Video 05:04
Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist tutuklandı | Video 12.12.2021 | 16:26
Esenler’de 5 bin liralık süpürge hırsızlığı kamerada | Video 02:47
Esenler’de 5 bin liralık süpürge hırsızlığı kamerada | Video 12.12.2021 | 16:19
Maltepe’de park halindeki araçların farklarını böyle çaldılar | Video 02:58
Maltepe'de park halindeki araçların farklarını böyle çaldılar | Video 12.12.2021 | 16:18
Mardin’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Video 00:43
Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Video 12.12.2021 | 16:20
Tekme tokat kavga ettiler, birbirlerinden şikayetçi olmadılar | Video 00:32
Tekme tokat kavga ettiler, birbirlerinden şikayetçi olmadılar | Video 12.12.2021 | 16:20
Otobüsler rampayı çıkamayıp kaza yaptı: Vatandaş tepki gösterdi | Video 00:21
Otobüsler rampayı çıkamayıp kaza yaptı: Vatandaş tepki gösterdi | Video 12.12.2021 | 16:19
Çalınan motosikletini 4 gün sonra terk edilmiş halde buldu | Video 01:24
Çalınan motosikletini 4 gün sonra terk edilmiş halde buldu | Video 12.12.2021 | 15:58
Son Dakika: Bir süredir tedavi gören 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır’dan 22 gün sonra haber geldi! | Video 03:13
Son Dakika: Bir süredir tedavi gören 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır'dan 22 gün sonra haber geldi! | Video 12.12.2021 | 15:13
SON DAKİKA: Büyükçekmece’de tır yoldan çıktı, askıda kaldı | Video 03:22
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de tır yoldan çıktı, askıda kaldı | Video 12.12.2021 | 14:57
Maltepe’de halı yıkama atölyesinde korkutan yangın | Video 02:01
Maltepe'de halı yıkama atölyesinde korkutan yangın | Video 12.12.2021 | 14:27
Hafta sonu tatilini fırsat bilen turistler Palandöken’e akın etti | Video 03:25
Hafta sonu tatilini fırsat bilen turistler Palandöken'e akın etti | Video 12.12.2021 | 14:07
Elazığ’daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı şeride böyle uçtu | Video 01:01
Elazığ'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı şeride böyle uçtu | Video 12.12.2021 | 13:41
Aydın’da uyuşturucu operasyonu | Video 00:15
Aydın'da uyuşturucu operasyonu | Video 12.12.2021 | 13:42
Apartman boşluğunda bulunan ceset, polisi harekete geçirdi | Video 03:47
Apartman boşluğunda bulunan ceset, polisi harekete geçirdi | Video 12.12.2021 | 13:28
İzmir’de 23 hükümlü helikopter destekli operasyonla yakalandı | Video 01:00
İzmir’de 23 hükümlü helikopter destekli operasyonla yakalandı | Video 12.12.2021 | 13:28

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde yağışında etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. D-100 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak altlarında bekleyerek korunmaya çalıştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un haftanın ilk iş ve okul gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise durak altlarında bekleyerek korunmaya çalıştı.


Öte yandan İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.30 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA