Video Yaşam İstanbul’da 'Zimmet' operasyonu! 200 bin doları kendi hesaplarına aktardılar | Video

İstanbul’da 'Zimmet' operasyonu! 200 bin doları kendi hesaplarına aktardılar | Video

İstanbul’da 'Zimmet' operasyonu! 200 bin doları kendi hesaplarına aktardılar | Video
10.06.2021 | 09:25

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İstanbul’da Libya uyruklu Kalp Cerrahı G.A.A.B.‘nin banka hesabında bulunan 200 bin Dolar parayı kendi hesaplarına aktaran eski bankacı ve beş suç ortağı operasyonla yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" ve "Zimmet" operasyonu düzenledi. Polislerin tespitlerine göre; Libya uyruklu Kalp Cerrahı G.A.A.B.'nin banka hesabında bulunan 200 bin Dolar, paranın bulunduğu bankanın eski çalışanı M.S. tarafından irtibatlı olduğu üçüncü kişilerin banka hesaplarına aktarıldı. M.S. ardından paraların kendi banka hesabına aktarılmasını sağladı. M.S.'nin de aralarında olduğu altı şüpheli yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda belge, dekont ve dijital doküman ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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