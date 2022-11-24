Video Yaşam İstanbul'daki barajlarda son bir yılın en düşük doluluk oranı | Video
İstanbul'daki barajlarda son bir yılın en düşük doluluk oranı | Video

İstanbul'daki barajlarda son bir yılın en düşük doluluk oranı | Video

24.11.2022 | 12:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’daki barajlarda son bir yılın en düşük doluluk oranı | Video 03:31
İstanbul'daki barajlarda son bir yılın en düşük doluluk oranı | Video 24.11.2022 | 12:31
PKK’nın şehit ettiği Ayşenur öğretmen unutulmadı | Video 04:28
PKK'nın şehit ettiği Ayşenur öğretmen unutulmadı | Video 24.11.2022 | 12:30
Haluk Levent: Kediyi çatıdan atanı bulana ödül var | Video 00:17
Haluk Levent: "Kediyi çatıdan atanı bulana ödül var" | Video 24.11.2022 | 12:40
Küçükçekmece’de taciz iddiası! Havaya ateş açarak genç kızı kurtardı | Video 02:03
Küçükçekmece'de taciz iddiası! Havaya ateş açarak genç kızı kurtardı | Video 24.11.2022 | 12:30
Suç örgütü üyelerine operasyonda kalaşnikof tüfekler ele geçirildi | Video 00:51
Suç örgütü üyelerine operasyonda kalaşnikof tüfekler ele geçirildi | Video 24.11.2022 | 09:44
Sonbahar renklerine bürünen Pınarbaşı, görenleri mest ediyor | Video 02:46
Sonbahar renklerine bürünen Pınarbaşı, görenleri mest ediyor | Video 24.11.2022 | 10:18
Müge Anlı’da gündeme gelen Erdal Sakız cinayetinde hareketli saatler: Ekipler harekete geçti | Video 05:15
Müge Anlı’da gündeme gelen Erdal Sakız cinayetinde hareketli saatler: Ekipler harekete geçti | Video 24.11.2022 | 11:10
Liseli kızların kavgasını arkadaşları sosyal medyada yayınladı | Video 00:34
Liseli kızların kavgasını arkadaşları sosyal medyada yayınladı | Video 24.11.2022 | 11:04
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Kasım 2022 Perşembe atv izle | Video 09:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Kasım 2022 Perşembe atv izle | Video 24.11.2022 | 10:38
Boyu yetişmeyince 40 bin liralık telefonu zıplayarak böyle çaldı | Video 02:25
Boyu yetişmeyince 40 bin liralık telefonu zıplayarak böyle çaldı | Video 24.11.2022 | 10:33
Kars’ta kargaların gökyüzünde dansı kamerada | Video 01:35
Kars’ta kargaların gökyüzünde dansı kamerada | Video 24.11.2022 | 10:33
Ayvalık’ta para nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 00:57
Ayvalık’ta para nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 24.11.2022 | 09:41
Midesinden çıkan dev solucan, tıp dünyasını bile hayrete düşürdü | Video 00:22
Midesinden çıkan dev solucan, tıp dünyasını bile hayrete düşürdü | Video 24.11.2022 | 10:11
Aliağa’da trafo patladı, yakınlarındaki market deposunda yangın çıktı | Video 01:47
Aliağa'da trafo patladı, yakınlarındaki market deposunda yangın çıktı | Video 24.11.2022 | 09:33
Tartışmada kan aktı: 1 yaralı | Video 00:42
Tartışmada kan aktı: 1 yaralı | Video 24.11.2022 | 09:26
Polise ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi: 3 gözaltı | Video 04:15
Polise ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi: 3 gözaltı | Video 24.11.2022 | 08:34
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden zehir tacirlerine darbe: 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 04:28
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden zehir tacirlerine darbe: 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 24.11.2022 | 08:32
Bursa’da bağ evi yangında küle döndü | Video 01:16
Bursa'da bağ evi yangında küle döndü | Video 24.11.2022 | 08:34
İzmir’de sokak ortasında çifte cinayet! | Video 01:03
İzmir’de sokak ortasında çifte cinayet! | Video 24.11.2022 | 08:32
Iğdır’da mezbahaneden kaçan boğa hayvan pazarını birbirine kattı: 1 yaralı | Video 02:04
Iğdır’da mezbahaneden kaçan boğa hayvan pazarını birbirine kattı: 1 yaralı | Video 23.11.2022 | 21:30

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 35'in altına inerek, alarm vermeye başladı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 34.99 olarak ölçülürken, bu oran son bir yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti. Eskiden suyla dolu olan Alibeyköy Barajı'nın büyük bölümü tamamen kurudu. Papuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 3 olarak ölçüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 34.99 olarak ölçüldü. Bu oran son bir yılın en düşük doluluk oranı. Geçtiğimiz yıl bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.19'du.

SON 10 YILIN 3. EN DÜŞÜK DOLULUK ORANI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ
İstanbul'un barajlarındaki yüzde 34.99 doluluk oranı son 10 yılın verilerine göre 3. en düşük seviyeye sahip. 2020 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 26.07 ölçülürken, 2016 yılında aynı tarihlerde yüzde 34.95 olarak kayıtlara geçmişti. Son 10 yılın Kasım aylarında ölçülen en yüksek doluluk oranı ise 2015 yılında yüzde 64.5 olarak ölçülmüştü.

İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarının 868.68 milyon metre küp su tutma kapasitesi var. Barajlarda bugün itibariyle 303.98 milyon metre küp su bulunuyor.

PAPUÇDERE BARAJINDA DOLULUK ORANI SADECE YÜZDE 3
İstanbul'un barajlarının en düşük doluluk oranı yüzde 3'le adeta kuruyan Papuçdere Barajı oldu. Kazandere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 10.01 olarak ölçüldü. İstanbul'da bugün itibariyle en fazla doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 42.02 ile Büyükçekmece Baraj Gölü oldu.

ALİBEYKÖY BARAJINDA BİRÇOK ALANDAN SULAR ÇEKİLDİ
Öte yandan doluluk oranının yüzde 18.78 olarak ölçüldüğü Alibeyköy Barajı'nda eskiden suyla dolu olan bir çok alan tamamen kurudu. Bölgedeki son durum havadan da görüntülendi.

İstanbul'un barajlarında bugün itibariyle doluluk oranları;

Alibeyköy Baraj doluluk oranı %18.78

Büyükçekmece Barajı doluluk oran % 42.20

Darlık doluluk oranı % 35.62

Elmalı doluluk oranı % 35.28

Istrancalar doluluk oranı % 27.33

Kazandere doluluk oranı % 10.02

Ömerli doluluk oranı % 36.44

Papuçdere doluluk oranı % 3.00

Sazlıdere doluluk oranı % 41.37

Terkos doluluk oranı % 40.05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA