İstanbul Küçükçekmece 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:39
İstanbul Küçükçekmece 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada 11.05.2021 | 10:56
01:30
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de silahlı kavga dehşeti kamerada 11.05.2021 | 10:56
00:16
Çorum'da otomobilin market önündeki dolaba çarptığı kaza kamerada 11.05.2021 | 10:37
19:58
00:20
Osmaniye’de çocuk parkında yılan paniği 11.05.2021 | 09:47
03:22
01:14
SON DAKİKA: İstanbul'un barajlarında son durum | Video 10.05.2021 | 19:41
00:53
El frenini çekmeyi unuttu, araç bahçeye uçtu | Video 10.05.2021 | 19:02
02:56
04:56
İstanbul’un barajlarında doluluk oranları düşüşe geçti | Video 10.05.2021 | 12:51
02:05
Otomobile giren yılanı çıplak elleriyle çıkardı | Video 10.05.2021 | 12:11
00:41
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu | Video 10.05.2021 | 11:45
03:05
Önlerine çıkan her şeyi yiyen çekirgeler, çiftçileri tedirgin etti | Video 10.05.2021 | 11:37
04:08
Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada | Video 10.05.2021 | 11:21
00:25
Çilingire kapıyı açtırdılar, 15 kişi kumar oynarken yakalandı | Video 10.05.2021 | 11:04
02:56
Ters yönde seyreden motosikletle otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 10.05.2021 | 11:04
13:17
03:45
01:58
Kadın doktor kocası tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü | Video 10.05.2021 | 10:03
02:40
İzmir'de tüyler ürperten kız kaçırma cinayeti | Video 10.05.2021 | 09:45
İstanbul Küçükçekmece’de, 4 aracın karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Kanarya istikametinden seyreden 34 HB 3388 Hyundai markalı otomobil sürücüsü, bir anlık dikkatsizlik sonucu önündeki 47 AAF 423 plakalı Wolksvagen markalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tunç idaresindeki otomobil de ticari kargo aracına çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada kimse yara almazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, başka kazanın olmaması için güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle tek şeritten sağlanan trafik normale döndü.
Kazayı anlatan kargo aracının sürücüsü Cengiz Özcan, "En arkadaki araç öndekine vuruyor, o da bize vuruyor. İkisinin arasında sıkışmış kalıyoruz, yaralı yok" diye konuştu.