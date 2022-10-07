İstanbullunun bitmek bilmeyen çilesi! Metrobüs arızalanınca yolcular durağa kadar yürüdü | Video

Sabah saatlerinde Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu seferini yapan bir metrobüs, Zincirlikuyu durağına gelmeden yaklaşık 100 metre gerideki tünelde arızalandı. Bir süre bekleyen vatandaşlar daha sonra araçtan inerek metrobüs yolundan Zincirlikuyu durağına yürüdü. Görüntü çekerek sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi.