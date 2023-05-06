İstanbul’un göbeğinde dehşet anları kamerada: Aracını üzerlerine sürüp adamı öldürdü | Video 06.05.2023 | 13:27 Gayrettepe’de bir şahıs eğlence mekanı çıkışında yumruk yediği iddia eden şahıs, aracını kulüp önündekilerin üzerine sürüp çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, aracın çarpmasıyla havada taklalar atan bir kahya kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. Bir kişinin de yaralandığı olayda, Beşiktaş polisinin yakaladığı saldırgan tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşı Bedirhan M. (21) ile birlikte eğlence mekanına gelen Özcan Ş. (22), burada eğlenip alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan çıkan iki genç iddiaya göre dışarıda kavga eden bir gruba denk geldi. Özcan Ş., iddiasına göre burada gruptaki biri tarafından kendisine yumruk atıldı.Araca binip üzerlerine sürdüKendisine küfür edildiğini de iddia eden şahıs ardından aracına binerek gaza bastı. O esnada bir anda hızlanan otomobilin sürücüsü, mekanın önünde kahyalık yapan Ali Sedat Ö.'ye ve Roşan Ö.'ye (31) çarptı. Olay sonucunda havada taklalar atarak yere savrulan Ali Sedat Ö., başından ağır şekilde yaralanırken, Roşan Ö. ise bacağından yaralandı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Ali Sedat Ö.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Gayrettepe'deki özel bir hastaneye, Roşan Ö.'yü ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Ali Sedat Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren sürücü Özcan Ş. ise ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Tedavisinin ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alınan Özcan Ş. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Özcan Ş., işletmede eğlendiklerini, alkol aldıklarını, işletme çıkışı kavga eden bir gruba denk geldiklerini, kavga edenlerden birinin kendisine yumruk attığını ve küfür ettiğini, araca bindiğini ve birilerine çarptığını hatırlamadığını söyledi.Birlikte mekana geldiği arkadaşı Bedirhan M. ise işletmede eğlendiklerini, alkol aldıklarını kimseyle sıkıntı yaşamadıklarını ve araca bindikten sonra Özcan Ş.'nin bu olayı gerçekleştirdiğini, el frenini durması için kendisinin çektiğini, olayı kasten yapıp yapmadığını bilmediğini belirtti.Emniyette adli işlemleri yapılan Özcan Ş. sevk edildiği adliyeye çıkartıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.