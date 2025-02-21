İstanbul’un tarihi simgeleri beyaza büründü | Video
İstanbul’da etkili olan kar yağışı, kentin tarihi simgelerini beyaza bürüdü. Havadan çekilen görüntülerde kartpostallık manzaralar oluştu.
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