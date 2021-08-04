İstiklal Caddesi'nde kadınlar kavga etti; o ise kavgayı ayırmak yerine kadını yumrukladı | Video
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İstiklal Caddesi'nde iki kadın birbirlerinin saçından tutarak yerde sürüklerken bu sırada kavgaya dahil olan bir kişi yerdeki kadını yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, İstiklal Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınlar birbirlerinin saçından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınların kavgasını yanındaki erkekler de ayıramadı. Bu sırada bir kişi kadınlardan birini art arda yumrukladı. Araya girenlerin yardımıyla kadına yumruk atan erkek olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar ise cep telefonu tarafından kaydedildi.