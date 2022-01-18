İtfaiyeden çatıdaki kediyi kurtarma operasyonu | Video

Erzincan’da müstakil evin çatısına çıkıp mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Barbaros Mahallesi 465 sokakta çatıda mahsur kalan kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç merdivenini kullanarak çatıya çıktı. Çatıdaki kediyi zarar vermeden yakalayan itfaiye eri aşağı indirdi. Kurtarılan kedi doğaya salındı.