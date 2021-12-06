İzinsiz motosiklet yarışında kaza kamerada | Video

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası, cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde izinsiz motosiklet yarışı düzenlendi. Düzenlenen yarışta hız sınırları aşılırken, bir motosiklet sürücüsü feci şekilde kaza yaptı. Amatör bir kamerayla saniye saniye görüntülenen kazada motosikleti yan yatan sürücü, yaklaşık 30 metre yerde sürüklendi. Motosiklette maddi hasar oluşurken, sürücü şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.