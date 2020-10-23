Video Yaşam İzmir 25 Bin TL'lik kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasında | Video

İzmir 25 Bin TL'lik kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasında | Video

İzmir 25 Bin TL'lik kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasında | Video
23.10.2020 | 08:55

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İzmir'de, akraba oldukları öğrenilen 3 kişilik bir kapkaç şebekesinin, bankadan 25 bin lira çeken yaşlı bir adamı takip ettikleri ve daha sonra da, yaşlı adamın cebinden kapkaç usulü ile 25 bin lirayı aldıkları anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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İddiaya göre, İzmir'in Konak ilçesinde yüzleri maskeli olan 2'si erkek olmak üzere 3 şüpheli, bir bankadan 25 bin lira para çeken R.E.'yi (80) takibe aldı. Bankadan çıkan ve alışveriş yapmak için pazara giden yaşlı adamın bir süre peşinden giden 3 kişi, R.E.'nin pazardan aldığı poşetleri düzeltmeye çalıştığı anda, fırsat kollayarak cebinde bulunan 25 bin lirayı kapıp kaçtı. Olayın ardından R.E., polisi arayarak durumu bildirdi. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, akraba olduğu öğrenilen Y.D., S.D. ve U.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 3 şüpheli kapkaç usulü ile çaldıkları 25 bin lira ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si erkek 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, olay yerinin yakınlarında yapılan incelemelerde, olay anını saniye saniye görüntüleyen bir güvenlik kamerası bulundu. Görüntülerde, yaşlı adamı bir süre izleyen 3 şüpheli, R.E.'nin poşetleri düzeltmeye çalıştığı sırada, arkasından gelen bir şüpheli cebinde bulunan 25 bin lirayı alıyor, durumu fark eden R.E., şüpheliye direnmeye çalışsada çabası sonuç vermiyor.

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