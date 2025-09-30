İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı | Video
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16 ilde FETÖ'nün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken, 7 firarinin yurtdışında olduğu tespit edildi.
İzmir merkezli 16 ilde bugün sabah 06.30'da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda, TEM Şube Müdürlüğü tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 21'i, İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında işlem yapılan 17 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 35 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki 7 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi.
