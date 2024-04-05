İzmir’de 15 milyon TL’lik tütün kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı | Video
İzmir polisi, 4 ilçede tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığını yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, 19 kişiyi gözaltına aldı, 15 milyon TL’yi aşkın ürünler ele geçirdi.
Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
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