İzmir'de eğlence mekanına ateş açan şahıs cephanesi bitince feci şekilde böyle dayak yedi | Video
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir mekana ateş açan şüpheli, mekanda bulunan müşteriler tarafından feci şekilde dövüldü.
Olay, saat 01.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki bir mekanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla alkollü bir mekana giden Serkan A., mekanda oturdukları sırada diğer müşterilerin yanındaki kadına baktıkları gerekçesiyle diğer müşteriler ile tartıştı. Tartışmanın ardından mekandan ayrılan Serkan A., park halindeki 35 AKC 876 plakalı otomobiline giderek bagajda bulunan pompalı tüfeği aldı ve mekana geri döndü. Serkan A. mekanın önünde önce bir el havaya, daha sonra da mekana ateş açtı. Olayın ardından mekandan çıkan müşteriler, Serkan A.'yı darbetti. Olayda yaralanan Serkan A., Çiğli Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan A.'nın tedavisinin ardından emniyete götürüldüğü öğrenildi.