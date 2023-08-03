İzmir’de lunaparkta faciadan dönüldü: 6 yaralı | Video
İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir lunaparkta, aşağı inmekte olan salıncağın kapanmamasından ötürü ağaca çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
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