Video Yaşam İzmir'de otelde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi | Video
İzmir'de otelde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi | Video

İzmir'de otelde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi | Video

05.07.2023 | 12:21

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 5 katlı bir otelde çıkan yangında, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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Yangın saat 10.30 sıralarında, Tuna Mahallesi İbrahim Yılmaz sokakta bulunan 5 katlı bir otelin 2'nci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangının bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, otelin 2'nci katında bulunan 5 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenenler sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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