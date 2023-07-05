İzmir'de otelde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi | Video
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 5 katlı bir otelde çıkan yangında, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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