Video Yaşam İzmir’de pazar yerinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı | Video
İzmir’de pazar yerinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı | Video

İzmir’de pazar yerinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı | Video

18.02.2025 | 14:13

İzmir’in Bornova ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 9 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre; 9 Şubat Pazar günü Bornova ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki Çamdibi Kapalı Pazaryeri'nde silahlı yaralama olayı meydana geldi. Kavganın nedeninin pazaryeri içerisinde bulunan tezgah sahiplenme hususundan kaynaklandığı belirlendi. Olaya karışan M.A (31) ve A.B (30) sağ bacak, M.A (41) sağ karın bölgesi ve sağ bacak, Y.A (44) sağ bacak ve sol kasık, K.B (33) sağ ayak bölgesinden vurularak yaralandı. Karşı taraf olduğu belirtilen C.V (41) boyun F.V (48) ise sol kalça kısmından kesici alet ile yaralandı. Çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan şüpheli şahıslar tedavilerinin yapılması için bölgedeki hastanelere sevk edildi. Tedavilerinin ardından emniyete sevk edilen 7 şahıstan 3'ü tutuklandı, 1 kişi ev hapsi cezası aldı. Olayın içerisinde bulunan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Ayrıca tarafların pazar tezgahları da geçici süreliğine kapatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de pazar yerinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı | Video 01:30
İzmir’de pazar yerinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı | Video 18.02.2025 | 14:13
Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın toprağa verildi | Video 00:46
Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın toprağa verildi | Video 18.02.2025 | 14:05
Düzce merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 33 gözaltı | Video 00:44
Düzce merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 33 gözaltı | Video 18.02.2025 | 13:34
İstanbul’da PKK’nın yapılanmasına yönelik operasyon: 52 şüpheli yakalandı | Video 01:21
İstanbul'da PKK'nın yapılanmasına yönelik operasyon: 52 şüpheli yakalandı | Video 18.02.2025 | 13:14
İcra memurunu silahla yaralayan avukata 13 yıl 6 ay hapis | Video 02:37
İcra memurunu silahla yaralayan avukata 13 yıl 6 ay hapis | Video 18.02.2025 | 12:47
Tek teker şovu pahalıya patladı | Video 00:42
Tek teker şovu pahalıya patladı | Video 18.02.2025 | 12:47
Akyaka’da kurt sürüsü böyle görüntülendi | Video 00:22
Akyaka’da kurt sürüsü böyle görüntülendi | Video 18.02.2025 | 12:47
Antalya’da alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı | Video 01:26
Antalya’da alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı | Video 18.02.2025 | 11:44
Şişli’de pişkin hırsızlar kamerada: Oyuncak ayıyı çaldı: Beğendim aldım dedi | Video 00:24
Şişli’de pişkin hırsızlar kamerada: Oyuncak ayıyı çaldı: "Beğendim aldım" dedi | Video 18.02.2025 | 11:44
Bitlis merkezli sahte polis operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 00:29
Bitlis merkezli sahte polis operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 18.02.2025 | 11:15
Adana’da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 01:52
Adana’da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 18.02.2025 | 11:01
Avcılar’da iki ayrı evden 3,5 milyon lira değerinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı | Video 01:24
Avcılar'da iki ayrı evden 3,5 milyon lira değerinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı | Video 18.02.2025 | 10:24
Aç kurt yerleşim yerine kadar indi | Video 01:44
Aç kurt yerleşim yerine kadar indi | Video 18.02.2025 | 10:23
Bayburt’ta soğuktan çatlayan borudan sızan su damlaya damlaya buzdan kale oldu | Video 04:06
Bayburt'ta soğuktan çatlayan borudan sızan su damlaya damlaya buzdan kale oldu | Video 18.02.2025 | 10:23
Elazığ’da otomobil manav tezgahına böyle girdi | Video 00:29
Elazığ’da otomobil manav tezgahına böyle girdi | Video 18.02.2025 | 10:23
Yabancı uyruklu şahısların mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı | Video 00:39
Yabancı uyruklu şahısların mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı | Video 18.02.2025 | 10:22
Gaziantep’te 3 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 00:45
Gaziantep'te 3 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 18.02.2025 | 10:22
Yabancı uyruklu şahısların mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı | Video 00:39
Yabancı uyruklu şahısların mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı | Video 18.02.2025 | 10:22
FETÖ üyeliğinden aranan eski müdür kurutmalıktaki çamaşırların arasında yakalandı | Video 00:22
FETÖ üyeliğinden aranan eski müdür kurutmalıktaki çamaşırların arasında yakalandı | Video 18.02.2025 | 09:48
Büyükçekmece Güzelce E-5’te tır kazası kamerada | Video 00:51
Büyükçekmece Güzelce E-5’te tır kazası kamerada | Video 18.02.2025 | 09:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA