İzmir’de refüje çarpan otomobil taklalar attı: 1 ölü | Video
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, refüje çarparak taklalar atıp bariyerleri aşan otomobil yan yola devrildi. Hastaneye kaldırılan aracın sürücüsü tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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