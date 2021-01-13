Video Yaşam İzmir'de sağanak yağış etkili oldu | Video

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu | Video

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu | Video
13.01.2021 | 08:34

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İzmir için yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, kent genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sel sularına kapılan bir kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla yoğun çabasıyla kurtarıldı. Öte yandan bir motosikletli de sel sularına kapıldı.

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İzmir genelinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa trafikte yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Olası sel baskınları yaşanması ihtimali üzerine itfaiye ve belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğu öğrenildi.

YOLLAR SUYLA DOLDU TAŞTI VATANDAŞLAR YOLDA MAHSUR KALDI
İzmir'de etkili olan sağnak yağışın ardından caddeler suyla doldu. Araçlarda mahsur kalanların yardımına çekiciler yetişti. Yağışın etkili olduğu noktalardan Buca'da, logarlar taştı, alt geçitler su ile doldu. Bazı vatandaşların evlerini su bastı. Evlere giren sular pompalar yardımıyla tahliye edildi.

Belediye ekipleri tıkanan logarları açmak için seferber olurken, trafik polisi ekipleri de yolda kalan araç sürücülerine yardımcı olurken, sürücüleri alternaf güzergahlara yönlendirdi.

DERE TAŞTI, EVLER SU İÇİNDE KALDI
İzmir'de, sağanak nedeniyle Yeşildere semtinde bulunan, semte ismini de veren Yeşildere taştı. Taşkın sırasında derenin çevresindeki demir korkuluklar sökülerek, sokaklarda sürüklendi. Birçok ev sel sularına teslim olurken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Yağmur sularının çekilmesinin ardından mahalledeki sokaklar sel sularının getirdiği çamur ve çöp içinde kaldı. Ekipler, temizlik çalışması yaparken, mahalle sakinleri sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

'ÇOCUKLARI OMZUMUZDA KAÇIRDIK'
Evi sel sularına teslim olan mahalleliden Tolga Yüzükan, "Canımızı zor kurtardık. Bu ev sular altındaydı. İçeride 3 tane çocuk vardı, omzumuzda kaçırdık çocukları. Evde oturacak eşya kalmadı. Kim verecek bunun hesabını. Çocuklar çığlık çığlığa ağladılar. Onları nasıl çıkardığımızı bilemedik" dedi.

'BİR ANDA NE OLDUĞUNU ANLAMADIK'
Evini su basan vatandaşlardan Ahmet Yerli, "Evlerimizi su bastı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir anda ne olduğunu anlamadık. Birden bire su bastı. Arka sokakta akrabamız vardı, 'Evleri su bastı' deyince birden çıktı. Herkes telaşta, korkudan herkes sokaklara çıktı. Herkes perişan oldu. Biz şu anda evlerimizi toparlıyoruz, sabaha kadar ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dere taşmış, köprünün başındaki demirler bile kırılmış. Yardım bekliyoruz, ilgilenilmesini istiyoruz ama gelen giden yok" dedi.

'HER YAĞMURDA KORKU İÇİNDE KALIYORUZ'
Ayşe Çete, "Her yağmur yağdığında biz korku içinde kalıyoruz. Ben diyaliz hastasıyım. Büyüklerimiz bizlere bir çare bulsun. Hepimiz çok korktuk. Her yağmurda korkudan ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

TEPECİK ALT GEÇİTİNİ SU BASTI
Yağmur nedeniyle Tepecik semtinde İtfaiye Daire Başkanlığı'nın karşısındaki alt geçit sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri, metrelerce uzunluktaki tahliye borularıyla yağmur suyunu tahliye etti. Çalışma nedeniyle yol araç trafiğine saatlerce kapalı kaldı.

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