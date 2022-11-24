İzmir’de sokak ortasında çifte cinayet! | Video

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İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde akraba oldukları ileri sürülen şahıslar arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobille kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, zanlının kullandığı aracın plakasını tespit etti. Bunun üzerine kaçış güzergahlarında önlemler alan ekipler, şüpheli F.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. F.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, Mustafa ve Mutlu Aksu'nun cansız bedenleri olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü ö öğrenildi.