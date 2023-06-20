Video Yaşam İzmir’deki katil kasap çıktı! Sözleri kan dondurdu: "Cesetleri 160 parçaya böldüm derin dondurucuyu ise…" | Video
İzmir’deki katil kasap çıktı! Sözleri kan dondurdu:

İzmir’deki katil kasap çıktı! Sözleri kan dondurdu: "Cesetleri 160 parçaya böldüm derin dondurucuyu ise…" | Video

20.06.2023 | 14:55

Türkiye, bu vahşeti konuştu… İzmir'de derin dondurucuda Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu. Polis, katili yakalamak için özel ekip kurdu. 30 saatlik takibin sonunda katil Saparmurad Hallyev, çalıştığı inşaatta cinayeti işlediği bıçakla birlikte bulundu. Daha önce kasaplık yaptığı belirlenen katilin ifadesi ise korkunçtu: Cesetleri 160 parçaya böldüm. Erkeği buzdolabına koydum. Hepsinin cep telefonlarını satıp derin dondurucu aldım. Sonra da…

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye, pazar günü İzmir Bayraklı'dan gelen haberle sarsıldı. Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov'da haber alamayan yakınları polisi aradı.

Olay yerine giden ekipler, evde yaptıkları aramada şoke eden manzarayla karşılaştı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Buna göre 3'ü kadın 4 kişinin derin dondurucuda parçalanmış cansız bedenlerine ulaşıldı. Cinayetlerin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katili yakalamak üzere düğmeye bastı.

'KISKANDIĞIM İÇİN YAPTIM!'

Yapılan çalışmalar neticesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çemberi iyice daralttı. Şüpheli katil zanlısı Saparmurad Hallyev'in yaklaşık 2 yıldır Çeşme'de inşaatlarda çalıştığını anlaşıldı.

İlçede Saparmurad Hallyev'in gidebileceği tüm noktalar takibe alındı. Polis, Şifne Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında beklemeye başladı. Yaklaşık 30 saat süren nöbetin ardından şüphelinin gelmesiyle düğmeye basıldı.

Yanındaki suç aleti olan silahla birlikte teslim olan Haliyev, sevgilisi olan Gülkamar Hanimova'yı kıskandığı için cinayetleri işlediğini anlattı. Cinayeti 13 Haziran'da işlediğini, ardından buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğu açıkladı.

İNŞAATLARDA ÇALIŞMIŞ

Mahalle sakinlerinin ifadelerinden şüphelinin derin dondurucu almak için adres sorduğunu öğrenen ekipler, kamera kayıtlarından yola çıkarak derin dondurucuyu aldığı Konak İlçesi İkiçeşmelik semtindeki spot eşya dükkanına uğradı.

İş yeri sahibinin ifadesini alan ekipler ayrıca şüphelinin öldürdüğü kişilere ait cep telefonlarını toplayıp, Konak ilçesindeki Basmane semtindeki bir telefoncuya sattığı bilgisine de ulaştı.

160 PARÇAYA BÖLMÜŞ

Soruşturma kapsamında cinayetle ilgili tüyler ürperten detaylara da ulaşıldı. Buna göre katil Saparmurat Haliyev, öldürdüğü 4 kişiyi toplam 160 parçaya ayırdığını anlattı.

Ruslan Kerimov'u 60 parçaya bölen Saparmurat Haliyev'ın, öldürdüğü kadınları derin dondurucuya, erkeği ise buzdolabına koyduğu anlaşıldı.

Derin dondurucudaki kadın cenazelerinin çözülmesinin zaman aldığı da vurgulandı. Saparmurat Haliyev'ın geçmişte kasaplık yaptığı ortaya çıktı.

Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov'un otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda devam ediyor.

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