Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı | Video
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Koruma Timi ekipleri, kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Jandarma Çevre ve Doğa Koruma Timi, Tut ilçesinin yüksek dağ ve tepelerine yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bıraktı.
Araca yükledikleri balya halindeki yemleri, kar üzerine bırakarak soğuk ve kış günlerinde yaban hayvanların beslenmelerine yardımcı oldular.
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