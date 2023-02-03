Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı | Video 03.02.2023 | 11:40 Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Koruma Timi ekipleri, kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Jandarma Çevre ve Doğa Koruma Timi, Tut ilçesinin yüksek dağ ve tepelerine yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bıraktı.

Araca yükledikleri balya halindeki yemleri, kar üzerine bırakarak soğuk ve kış günlerinde yaban hayvanların beslenmelerine yardımcı oldular.