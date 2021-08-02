Jandarma'dan ayı kurtarma operasyonu kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:37
Jandarma'dan ayı kurtarma operasyonu kamerada | Video 02.08.2021 | 11:50
01:25
İstanbul Maçka Parkı'nda üst geçitten düşen kadın ağır yaralandı 02.08.2021 | 11:31
01:11
02:27
03:44
03:55
Bilecik'teki mora boyanan 33 dönüm alan binlerce ziyaretçi ağırlıyor | Video 02.08.2021 | 11:10
00:13
İstanbul Esenler'de motosikletin üzerinden düşen yolcu kamerada 02.08.2021 | 11:09
01:22
İstanbul Silivri'de 3 kişilik asansöre binip mahsur kalan 6 kişi kamerada! 02.08.2021 | 11:09
01:50
İstanbul Bağcılar'da caddeyi birbirine katan fare kamerada! 02.08.2021 | 10:21
02:05
Azerbaycan'dan gelen ekip Türkiye'ye giriş yaptı | Video 02.08.2021 | 10:20
02:27
03:21
06:03
00:59
00:57
Erdek Limanı'nda lüks yat yanarak böyle battı | Video 02.08.2021 | 09:54
01:07
İstanbul’da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti | Video 02.08.2021 | 09:45
00:39
02:00
03:00
Düğün magandaları Bakırköy sahil yolunda trafiği tehlikeye düşürdü | Video 02.08.2021 | 09:29
00:46
Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada | Video 02.08.2021 | 09:29
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı Geçidi'nde kafasına teneke kutu geçen ayıyı jandarma kurtardı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı Geçidi'nde devriye atan jandarma ekipleri, bir ayının kafasına teneke kutusunun sıkıştığını gördü. Durumu gören ekipler hemen İtfaiye birimlerine haber verdi. Haberi alan Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma çalışmaları kapsamında ayı yavrusunu uyuşturucu iğnelerle sakinleştirdi. Daha sonra teneke kutuyu kesen ekipler, yavru ayıyı kurtararak doğaya geri bıraktı.