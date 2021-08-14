Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; organize sanayi bölgeleri ile oto tamirhanelerinden topladıkları atık yağları, kurmuş oldukları elektronik sistemlerle belirli işlemlerden geçirdikten sonra piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta çevirerek, lojistik işleri yapan tır ve otobüs garajlarına satarak haksız kazanç elde eden (A.S.B.), (K.G.), (M.Ş.Ö.), (H.B.) ve (T.B.) isimli şüphelileri (3) ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Yapılan aramalarda; (175) bin litre kaçak yakıt ele geçirildi.