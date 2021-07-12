Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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OTOMATİK OYNAT
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama 12.07.2021 | 11:11
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Nişantaşı'nda iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga | Video 12.07.2021 | 10:55
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Uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti | Video 12.07.2021 | 10:55
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Dolandırılmaktan izlediği haber sayesinde kurtuldu | Video 12.07.2021 | 10:15
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Hatay'da, Asi Nehri'nde ceset bulundu 12.07.2021 | 09:33
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Balıkesir'de düğünde dehşet! 1'i çocuk 2 ölü, 8 yaralı 12.07.2021 | 09:33
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Ankara'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 12.07.2021 | 09:33
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Bir anda yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 12.07.2021 | 09:29
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Adana’da köpeğe eziyet kamerada | Video 12.07.2021 | 09:30
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Kocaeli'nde işçi servisine silahlı saldırı | Video 12.07.2021 | 09:21
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Bursa'da gençlerin patenle tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 12.07.2021 | 09:21
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Adana’da iki kadın arasında bıçaklı kavga | Video 12.07.2021 | 08:49
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Kendisine bıçak çeken kişiyi kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi | Video 12.07.2021 | 08:49
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bayındır ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 5 bin 847 kök kenevir bitkisi, 14.4 kilogram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet havalı tüfek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 93 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.