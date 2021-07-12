Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bayındır ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 5 bin 847 kök kenevir bitkisi, 14.4 kilogram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet havalı tüfek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 93 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.