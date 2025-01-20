Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın: 8 gözaltı | Video
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanıldığı belirlenen eğlence partisine düzenlediği baskında 8 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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