Video Yaşam Japonya’yı vuran sel ve heyelanda ölü sayısı 15'e yükseldi | Video

Japonya’yı vuran sel ve heyelanda ölü sayısı 15'e yükseldi | Video

Japonya’yı vuran sel ve heyelanda ölü sayısı 15'e yükseldi | Video
18.07.2021 | 09:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Japonya’yı vuran sel ve heyelanda ölü sayısı 15'e yükseldi | Video 00:55
Japonya’yı vuran sel ve heyelanda ölü sayısı 15'e yükseldi | Video 18.07.2021 | 09:42
Hastane bahçesinde dehşeti yaşadılar | Video 03:45
Hastane bahçesinde dehşeti yaşadılar | Video 18.07.2021 | 09:41
Böyle olur tır şoförünün aşkı! Tırı süsleyip gelin arabası yaptılar | Video 03:29
Böyle olur tır şoförünün aşkı! Tırı süsleyip gelin arabası yaptılar | Video 18.07.2021 | 09:41
Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu | Video 01:56
Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu | Video 18.07.2021 | 09:41
Oyun oynayan çocuğun bisikletini kaşla göz arasında böyle çaldı | Video 02:10
Oyun oynayan çocuğun bisikletini kaşla göz arasında böyle çaldı | Video 18.07.2021 | 09:19
Boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı | Video 03:13
Boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı | Video 18.07.2021 | 09:19
Tartıştığı adamın aracını duvara çarptı, bıçakla saldırınca ağır yaralandı | Video 04:24
Tartıştığı adamın aracını duvara çarptı, bıçakla saldırınca ağır yaralandı | Video 18.07.2021 | 08:47
Kırıkkale'de olaylı gece: Cadde ortasında 2 kişi tabancayla yaralandı | Video 03:10
Kırıkkale'de olaylı gece: Cadde ortasında 2 kişi tabancayla yaralandı | Video 18.07.2021 | 08:40
Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: Taksi durağının arkasında bulundu | Video 03:08
Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: Taksi durağının arkasında bulundu | Video 18.07.2021 | 08:40
Samatya sahili açıklarında tekne ile denize açılan 4 kişiden 1'i suda kayboldu | Video 02:15
Samatya sahili açıklarında tekne ile denize açılan 4 kişiden 1'i suda kayboldu | Video 18.07.2021 | 08:42
Kapadokya’da Türkiye ve Guatemala bayrakları gökyüzünde dalgalandı | Video 02:20
Kapadokya’da Türkiye ve Guatemala bayrakları gökyüzünde dalgalandı | Video 18.07.2021 | 08:42
‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı sorunun cevabına şaştı kaldı! | Video 01:03
‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı sorunun cevabına şaştı kaldı! | Video 18.07.2021 | 00:20
Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesinin ardından çocuklarından yeni açıklama! | Video 06:06
Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesinin ardından çocuklarından yeni açıklama! | Video 17.07.2021 | 22:50
Çocukların Fahrettin Amcası | Video 00:36
Çocukların Fahrettin Amcası | Video 17.07.2021 | 21:04
Ünlü şarkıcı Hande Yener’den üzen itiraf! Hande Yener meme kanserini atlattığını açıkladı! | Video 01:18
Ünlü şarkıcı Hande Yener’den üzen itiraf! Hande Yener meme kanserini atlattığını açıkladı! | Video 17.07.2021 | 19:48
İstanbul Caddebostan halk plajında yoğunluk | Video 04:43
İstanbul Caddebostan halk plajında yoğunluk | Video 17.07.2021 | 18:27
Balayı için Marmaris'e gelen çift tekme tokat birbirine girdi | Video 00:57
Balayı için Marmaris'e gelen çift tekme tokat birbirine girdi | Video 17.07.2021 | 18:35
Yollarda bayram tatili yoğunluğu var mı? | Video 04:15
Yollarda bayram tatili yoğunluğu var mı? | Video 17.07.2021 | 18:19
İran’ı selin vurduğu an kamerada: 1 ölü, 4 kayıp | Video 01:35
İran’ı selin vurduğu an kamerada: 1 ölü, 4 kayıp | Video 17.07.2021 | 17:56
Antalya'da tatilciler sahilleri doldurmaya başladı | Video 04:24
Antalya'da tatilciler sahilleri doldurmaya başladı | Video 17.07.2021 | 17:22

Japonya’da 2 hafta önce şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinin ardından 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısı 15'e yükselirken, kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları bugün de devam etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Japonya'da 3 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde arama kurtarma faaliyetleri felaketin 15. gününde sürerken, bölgede 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Son gelişme ile birlikte ölü sayısı 15'e yükselirken, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), itfaiye ve polis güçlerinden oluşan arama-kurtarma timleri haber alınamayan 14 kişiyi arama çalışmalarını bugün de sürdürdü. Bölgede yürütülen enkaz temizleme çalışmaları devam ederken, 470 felaketzedenin halen kendilerine tahsis edilen konaklama tesislerinde barındığı kaydedildi.

Öte yandan, felaketten etkilenen afetzedelere finansal yardım sağlanabilmesi için yerel otoritelerin salı günü bölgedeki evlerin hasar tespit çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

HAYATI FELÇ ETMİŞTİ
Japonya'da 3 Temmuz'da şiddetli yağış hayatı felç etmiş, Kanagawa, Shizuoka ve Chiba eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde gözlenen mevsim normalleri üzerindeki yağış nedeniyle birçok bölgede sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Afetten en fazla etkilenen bölge Shizuoka eyaletindeki Atami şehri olurken, yaşanan sel ve toprak kaymasında 130 evin zarar gördüğü açıklanmıştı. Birçok bölge sakini geçici olarak otel ve benzeri tesislere tahliye edilirken, bazı okullarda eğitime ara verilmişti. Bölgedeki tren seferlerinde geçici aksamalara neden olan afetin ardından su ve elektrik kesintileri yaşanmıştı. Bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı kamuoyuna yansımıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA