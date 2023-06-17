Video Yaşam Kaçak göçmenler gözaltına alındı… 154 bin 880 lira ceza kesildi | Video
Kaçak göçmenler gözaltına alındı… 154 bin 880 lira ceza kesildi | Video

Kaçak göçmenler gözaltına alındı… 154 bin 880 lira ceza kesildi | Video

17.06.2023 | 14:25

İstanbul’da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından baskın yapılan 6 adreste 40 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan adreslerin sahibine kaçak göçmen başına 5 bin 740 liradan olmak üzere toplamda 154 bin 880 lira idari para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; konutlarını ülkemizde kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmenlere kiralayan veya kaçak göçmenleri ikametlerinde barındıran ev sahiplerine yönelik operasyon düzenledi. İstanbul Tuzla'da kaçak göçmenlerin barındırıldığı ve "Koğuş" şeklinde ranza sistemlerinin kurulduğu altı farklı adrese baskın yapıldı.

Adreslerde 40 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Düzensiz kaçak göçmenleri adreslerinde barındırdığı ve haksız kazanç sağladığı tespit edilen M.K. isimli ev sahibi de gözaltına alındı. M.K.'ya kaçak göçmen başına beş bin 740 liradan olmak üzere toplamda 154 bin 880 lira idari para cezası kesildi.

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