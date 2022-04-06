Kader’in kaderi böyle gelmiş! Evlenme teklifinden günler sonra sokakta infaz etti | Video

İstanbul Esenyurt’ta Metrobüsten inmesini bekleyip sokak arasına götürdükten sonra eski sevgilisi Alparslan Çay tarafından öldürülen 23 yaşındaki Kader Gökçe’nin ölmeden hemen öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. SABAH’ın ulaştığı görüntülerde Alparslan Çay’ın bir kafede Kader Gökçe’ye evlenme teklifi ettiği Gökçe’nin de bunu kabul ettiği görülüyor. İkilinin mutlu anlarına ait onlarca yeni fotoğrafta ortaya çıktı. Günler öncesinde evlilik teklifi ettiği kadını sokak ortasında öldüren Çay’ın başka bir kadınla evli ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken aralarındaki anlaşmazlığında Gökçe’nin bunu öğrenince ortaya çıktığı öne sürüldü.

Esenyurt'ta önceki gün metrobüsten inen 23 yaşındaki Kader Gökçe, Alpaslan Çay tarafından bir ara sokağa zorla götürüldü. Saldırganın boynuna ateş ettiği Gökçe, hayatını kaybetti.

Daha sonra aynı silahla kendini vuran ve tedavisi devam eden Alpaslan Çay'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kader Gökçe'nin cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi Gökçe'nin ailesi ve yakınları aldı. Gökçe'nin cenaze namazı Güngören'dekii Uhut Camii'nde kılındı. Ardından Sarıyer'de bulunan Yeni Ayazağa mezarlığına defnedildi.