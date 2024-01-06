Kadıköy'de içinde öğrencilerle birlikte kaçırılan servisin içinden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
KADIKÖY'de, içinde öğrencilerle birlikte kaçırılan servis minibüsünün araç kamerasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, servis minibüsünü kaçıran şüphelinin korkuyla bağrışan çocuklara, Korkmayın, araç lazım dediği duyuluyor.
Yapılan çalışmalarda şüphelinin gasp ettiği servis aracını terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray'a gittiği oradan Gebze'ye geçtiği öğrenildi. Kocaeli'ne geçtiği tespit edilen şüphelinin burada bir arkadaşının yanına giderek borç para aldığı öğrenildi. Şüpheli Tolga N.'nin daha sonra otobüs bileti alarak Ankara'ya ulaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içeri girmek istediği, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurduğu öğrenildi. Şüphelinin Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım dediği belirlendi. Bu gelişme üzerine gelen şüphelinin, İstanbul'da servis kaçırdığı iddiasıyla aranan şüpheli olduğu tespit edilerek gözaltına alınarak İstanbul'dan gelen Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemeleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
YAŞANAN PANİK KAMERADA
Öte yandan, kaçırılan servis minibüsünün içindeki araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin şoför koltuğuna oturarak minibüsle hızla ilerlediği görülüyor .Servisteki öğrencilerin korku ve panik içinde bağrışmaları duyulurken, şüphelinin Korkmayın araç lazımdı, sakin olun indireceğim dediği duyuluyor.
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